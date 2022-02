Lázio fez último ensaio para o duelo com o FC Porto em casa do... Padroense

Equipa italiana utilizou as instalações do emblema de Matosinhos para limar as últimas arestas.

A Lázio, equipa que esta quinta-feira defronta o FC Porto no Estádio do Dragão, fez uma última sessão de preparação para o encontro do Dragão nas instalações do Padroense, conforme deu conta o emblema de Matosinhos através da sua página do Facebook.

"Já vem sendo hábito as grandes equipas internacionais solicitarem as nossas instalações para os treinos de preparação. Desta vez, foi a Lázio que utilizou o nosso relvado para se preparar para o embate mais logo, frente ao FC Porto", pode ler-se. E ainda houve tempo para um gesto de simpatia de Jovane Cabral, extremo que foi cedido pelo Sporting aos italianos.

"O jogador português Jovane Cabral (...) mostrou as suas aptidões e simpatia em campo. Que honra a nossa!", acrescenta o clube que milita na Divisão de Elite da AF Porto.