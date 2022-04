Laporta lamenta os muitos adeptos do Eintracht em Camp Nou: "Senti vergonha"

Muitos adeptos do Eintracht Frankfurt em Camp Nou

Declarações do presidente catalão, no final do Barcelona-Eintracht (2-3), que ditou a eliminação dos catalães na Liga Europa

Mais de 30 mil invadiram a cidade e mais de 20 mil conseguiram entrar no estádio. O Eintracht teve mais adeptos em Camp Nou do que aquilo que se esperava e, no final, Laporta pediu desculpa.

"Tenho vergonha do que vi como presidente. Sinto muito pelo que aconteceu, hoje senti vergonha", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Xavi, indiretamente, pediu explicações à direção e Laporta concorda com o treinador, que não esperava ter tantos adeptos adversários nas bancadas de Camp Nou.

"Compreendo perfeitamente Xavi, o que ele sentiu é o mesmo que aconteceu com todos os culés que vieram hoje ao estádio. Isto não pode ser permitido", concluiu.