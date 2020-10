José Mourinho após a derrota com o Antuérpia: "Queria fazer 11 substituições"

José Mourinho com "cara de poucos amigos" na Bélgica, ao ver o Tottenham a perder com o Antuérpia

Técnico português reagiu ao mau resultado na conta oficial do Instagram, após a análise ao jogo feita à Imprensa

A derrota do Tottenham, esta quinta-feira, em casa do Antuérpia, num jogo referente à segunda jornada da Liga Europa, levou José Mourinho, técnico dos spurs, a reagir com claro desagrado na análise à exibição da equipa inglesa, que não perdia há 10 desafios seguidos, não poupando nas críticas.

"Queria fazer 11 substituições! Não fiz logo as cinco porque tinha receio de uns longos 45 minutos. Ao intervalo tentei melhorar a situação, mas não foi o suficiente. No final, o Antuérpia conseguiu o que mereceu" começou por dizer.

Em declarações após o jogo, José Mourinho deu também a entender que não vai proceder a tanta rotatividade na equipa do Tottenham em futuras ocasiões, pelo que as oportunidades vão ser reduzidas a alguns jogadores.

"Vocês sabem qual é a nossa melhor equipa. Penso sempre que os jogadores merecem uma oportunidade. Temos um longo plantel e há sempre oportunidades a aproveitar para depois exigir mais. Depois de hoje, as minhas escolhas vão ser muito fáceis", referiu o técnico português.

José Mourinho recusou, ainda, "individualizar e atirar nomes para mesa" dos jogadores cujas exibições o mais desagradaram no desafio frente ao Antuérpia e, já no autocarro do Tottenham à saída do estádio da equipa belga, voltou a lançar um aviso à comitiva inglesa.

"Más prestações merecem maus resultados. Espero que todos neste autocarro estejam tão chateados como eu. Amanhã, treino às 11 da manhã", escreveu Mourinho na rede social Instagram.