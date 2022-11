Jorge Jesus: "Não faço bluff, estamos no meio de tubarões, mas se nos deixarem..."

Declarações de Jorge Jesus após o triunfo do Fenerbahçe sobre o Dínamo Kiev (2-0) na 6.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões

Objetivo é o campeonato: "A Liga Europa é para outras equipas com mais potencial e capacidade financeira. Estamos metidos no meio dos tubarões, se andarmos ali e nos deixarmos navegar poderemos passar outra eliminatória, já chegámos aos oitavos. Mas esse não é o objetivo. Vamos caminhando até onde nos deixarem."

Ambição na Liga Europa: "Não faço bluff, tenho é conhecimento da qualidade das equipas que estão na Liga Europa e ainda mais com as que chegam da Liga dos Campeões. Há equipas com outro poder, temos de ser realistas e humildes. Também acreditamos que temos uma palavra a dizer, se o sorteio também nos ajudar. Ninguém esperava que o Fenerbahçe chegasse tão longe na Liga Europa."

Ranking da Turquia: "Parabéns aos jogadores, não invalida que isto é prestigiante, é muito bom ir longe na Europa, e bom para a pontuação das equipas turcas. Se não fizerem mais pontos daqui a uns anos nem o campeão vai direto à Champions porque não haverá coeficiente para isso."