Jogo da Liga Europa teve 12 golos e foi decidido nos penáltis

Os 120 minutos do TSC Backa Topola-Steaua Bucareste acabaram com 12 golos marcados

Ao cabo de 120 minutos o TSC Backa Topola-Steaua Bucareste estava 6-6. Sim, leu bem. Na verdade, ao cabo dos tempo regulamentar estava 4-4 - ao minuto 90 estava 3-3 -, razão que atrasou o final de um incrível jogo que foi decidido apenas na marcação das grandes penalidades.

No final, a partir da marca dos 11 metros, os romenos do Steaua foram os únicos a concretizar os cinco penáltis, com a equipa da casa a falhar apenas o terceiro remate. Segue o Steaua para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Mas há mais para contar deste jogo incrível. O TSC Backa Topola acabou os 120 minutos com nove jogadores e o Steaua, devido ao covid-19, chegou ao campo do adversário com apenas 14 jogadores.