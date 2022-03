Italianos garantem que Eintracht Frankfurt evitou saída de Kostic graças a um... e-mail falso

Filip Kostic, jogador do Eintracht Frankfurt

Segundo a Sky Sports italiana, a Lázio tentou a contratação do extremo no verão, uma mudança que ia de acordo à vontade do jogador, mas o Eintracht Frankfurt fez tudo ao alcance para impedir a saída de um dos jogadores mais valiosos da equipa, incluindo utilizar um... e-mail falso.

No mercado de verão, Filip Kostic terá estado decidido em abandonar o conjunto alemão e abraçar um novo desafio na carreira, com a Lázio a ganhar a dianteira na corrida pelos serviços do sérvio.

Após sucessivas propostas romanas pelo jogador de 29 anos, a Lázio tentou apresentar uma oferta final fixada em dez milhoes de euros, que ainda assim era inferior aos 20 milhões exigidos pela equipa alemã, mas a proposta nunca chegou a ser recebida porque o Eintracht terá fornecido um e-mail falso à equipa italiana, de forma a não ter que ouvir a propostas por um jogador considerado fundamental.

De referir que o clube alemão já veio negar o caso e que Filip Kostic, que nesse defeso chegou a recusar treinar, de forma a forçar a saída, acabou por pagar uma multa de 50 mil euros e, esta época, leva três golos e 11 assistências pelo conjunto onde milita Gonçalo Paciência.