Zenit e Feyenoord humilhados na Liga Europa, Leipzig ganha vantagem

A primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa trouxe algumas surpresas

O Braga empatou a uma bola em casa dos ucranianos do Zorya, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, marcada pelas goleadas aplicadas a Zenit e Feyenoord.

Na Arena Slavutych, em Zaporizhia, casa emprestada do Zorya, Ricardo Horta colocou os bracarenses na frente, aos 69 minutos, mas Oleksandr Karavaev repôs a igualdade, aos 72'.

O jogo da segunda mão está marcado para a próxima quinta-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga.

No duelo entre os possíveis adversários da formação minhota, em caso de apuramento para o play-off, os alemães do Leipzig, com Bruma a titular (saiu aos 62 minutos), venceram os romenos do Universidade Craiova por 3-1.

Antes, o Cluj, treinado pelo português António Conceição e com Camora a titular, venceu em casa dos arménios do Alashkert, enquanto Bruno Vale e João Pedro foram titulares na vitória do Apollon Limassol sobre o Dínamo de Brest.

O Dínamo de Minsk, da Bielorrússia, protagonizou uma das surpresas do dia, ao golear por 4-0 o Zenit de São Petersburgo, com os russos a cederem perante uma grande exibição do sérvio Uros Nikolic, autor de dois golos e uma assistência.

Na Eslováquia, o Trencin aplicou igual resultado aos holandeses do Feyenoord, com um hat-trick do croata Antonio Mance.

Um bis do sueco Jonathan Levi deu ao Rosenborg, da Noruega, uma vitória por 2-0 em casa dos irlandeses do Cork City, enquanto os suíços do Basileia foram à Holanda triunfar no reduto do Vitesse (1-0).

Nuno Morais apontou, de penálti, o primeiro golo do APOEL em casa dos israelitas do Hapoel Be'er Sheva, que ficam em desvantagem perante o empate a duas bolas com a formação cipriota.

O Rangers, agora orientado por Steven Gerrard, bateu o Maribor por 3-1 com Daniel Candeias no onze, enquanto o Legia Varsóvia, com Cafú em campo até ao intervalo, foi batido em casa pelos luxemburgueses do Dudelange (1-2).

Em casa, os espanhóis do Sevilha apostaram em Daniel Carriço a titular na vitória por 1-0 frente aos lituanos do Zalgiris Vilnius, enquanto o Steaua Bucareste, de Filipe Teixeira, empatou a zero no terreno do Hajduk Split,da Croácia.

Com Pepe no onze e Ricardo Quaresma a partir dos 70 minutos, um golo do holandês Ryan Babel chegou para o Besiktas vencer o LASK Linz, enquanto o Olympiakos, com Podence e Roderick titulares, goleou em casa o Luzern (4-0).

Em Sófia, um golo do brasileiro ex-Belenenses Maurides adiantou o CSKA local, que contou com um meio campo 100% português em Tiago Rodrigues, Janio Bikel e Rúben Pinto, mas o Copenhaga deu a volta e sai em vantagem (2-1) para a segunda mão.