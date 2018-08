Zenit apura-se com goleada épica; vários portugueses também no play-off

Decorre esta quinta-feira a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

O Zenit alcançou esta quinta-feira o apuramento para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa com uma goleada histórica sobre o Dínamo Minsk, da Bielorrússia, por 8-1.

Depois de ter sido humilhada na primeira mão, com uma derrota por 4-0, a turma de São Petersburgo puxou dos galões, chegou ao 4-0 antes dos 90' (marcando dois golos a jogar com menos um) e, no prolongamento, cilindrou o Dínamo Minsk.

O Sevilha também goleou os lituanos do Zalgiris, por 5-0, numa partida em que não contou com André Silva.

O Olympiacos, com Podence a tempo inteiro, bateu o Luzern por 3-1, confirmando a passagem ao play-off. Ainda na esfera dos jogadores portugueses, Pepe e Quaresma suaram para se apurarem: perderam por 2-1 com os austríacos do LASK Linz, mas o golo de Negredo valeu a passagem ao Besiktas.