Treinador do Qarabag atribui favoritismo ao Sporting, mas lembra pontos fracos

Qurban Qurbanov, treinador do Qarabag, reconheceu que o Sporting é favorito no jogo frente à formação azeri, mas sublinhou que estudou bem a formação leonina e conhece os seus pontos fracos.

O treinador de 46 anos, que é também selecionador do Azerbaijão, disse que "o Sporting é favorito por jogar em casa" e destacou a experiência europeia da equipa orientada por José Peseiro.

"O Sporting tem muita experiência e vai ser um jogo muito complicado. Temos alguns problemas, mas preparámo-nos bem e vamos tentar fazer um bom jogo e deixar felizes os nossos adeptos", disse o técnico azeri, que rejeitou a ideia de que os leões não conheçam bem a formação que orienta.

O treinador afirmou ainda que o facto de o Sporting ter um novo presidente pode ser uma motivação extra para o jogo de quinta-feira, pois "um novo presidente só pode motivar mais a equipa e fazer com que tentem superar-se", desvalorizando a ausência de Bas Dost.

"Um clube como o Sporting não depende de um único jogador", concluiu.

No auditório Artur Agostinho esteve também o médio croata Filip Ozobic, que elogiou a qualidade dos jogadores leoninos, mas garantiu que o Qarabag vai lutar por regressar a Baku com pontos na bagagem.

"Vamos jogar contra uma equipa muito forte. Já vimos vários vídeos do Sporting, analisámos os seus pontos fracos, e vamos tentar explorá-los. Queremos voltar a Baku com pontos, seja um empate ou uma vitória. O Sporting tem jogadores de grande qualidade, mas vamos lutar até final por um bom resultado", afirmou.

O Sporting defronta os azeris do Qarabag na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio de Alvalade, em jogo do Grupo E da Liga Europa.