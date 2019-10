"Sentimos pressão por ter perdido o primeiro jogo", admite o treinador do Frankfurt

Adi Hütter fez a antevisão ao duelo com o Vitória de Guimarães.

O treinador Adi Hütter afirmou que o Eintracht Frankfurt sente alguma pressão para vencer o Vitória de Guimarães, na segunda jornada do grupo F da Liga Europa, após o desaire na ronda inaugural.

Após a derrota caseira frente aos ingleses do Arsenal (3-0), a formação alemã quer somar os primeiros pontos na competição e, de acordo com o seu técnico, precisa de "lutar duramente" para derrotar um adversário, também derrotado na primeira jornada (2-0 frente ao Standard de Liège), que "joga bom futebol quando tem espaço".

"O jogo tem 90 minutos. Tem de lutar duramente. Sentimos pressão por ter perdido o primeiro jogo, mas vamos encarar o jogo como todos os outros, para conquistar os três pontos", disse o técnico austríaco na antevisão ao encontro marcado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

À frente do emblema germânico desde a época passada, Adi Hütter avisou também que os minhotos são uma "equipa conhecida a nível europeu", habitualmente disposta em 4x3x3, imprevisível por "variar muito os jogadores utilizados" e com um "jogador muito criativo no meio-campo", Lucas Evangelista.

O treinador elogiou ainda a qualidade da sua linha avançada, composta pelos lusos André Silva e Gonçalo Paciência e pelo holandês Bas Dost, autor de 93 golos pelo Sporting entre 2016/17 e 2018/19, considerando Portugal "um país de futebol", apesar de "pequeno".

Se no ataque o plantel do Eintracht está na "máxima força', o mesmo já não acontece noutros setores, com o médio Dominik Kohr indisponível por castigo, e os defesas David Abraham e Makoto Hasebe lesionados, tal como o guarda-redes habitualmente titular, Kevin Trapp.

Na sequência de uma lesão no ombro, contraída no último jogo do Eintracht para a I Liga alemã (triunfo sobre o Union Berlim, por 2-1), o guardião, de 29 anos, só volta a competir em 2020, mas Adi Hütter frisou que o caso é uma oportunidade para o substituto, o dinamarquês Frederik Ronnow, "mostrar o que vale".

O treinador assumiu ainda que o médio Sebastian Rode está em dúvida para quinta-feira, por causa de uma lesão na mão, mas disse estar "tranquilo" com as alterações que vai fazer, já que o "plantel é grande e dá garantias".

Os alemães do Eintracht Frankfurt, quartos classificados do grupo F, com zero pontos, defrontam o Vitória de Guimarães, terceiro, igualmente sem pontos, em jogo marcado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Radu Petrescu.