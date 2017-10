Rudi Garcia: do jogo com o V. Guimarães às dicas a Mitroglou

O treinador do Marselha, Rudi Garcia, anteviu o jogo com o V.Guimarães, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa

O treinador dos franceses do Marselha prometeu uma equipa "concentrada" frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da terceira jornada da Liga Europa de futebol, que considera mais importante do que com o PSG, para o campeonato.

O Marselha, terceiro classificado do Grupo I, com três pontos, quer voltar aos triunfos na Europa, após a derrota no terreno do Salzburgo, da Áustria (1-0), e o técnico frisou que a equipa, focada, para já, no duelo com a equipa lusa, quer voltar ao topo do grupo e contribuir para o ranking dos clubes franceses na UEFA, no quinto lugar.

"O jogo mais importante é amanhã [quinta-feira]. Temos que vencer as partidas da Liga Europa, se quisermos ter um terceiro lugar na Liga que se qualifica diretamente para a Liga dos Campeões. Perdemos o primeiro lugar do grupo, queremos recuperá-lo", disse Rudi Garcia, na conferência de antevisão do jogo marcado para as 18h00 de Lisboa, no Vélodrome.

A receção do Marselha aos vimaranenses surge na antecâmara do 'clássico' de domingo, com o PSG - o quarto classificado contra o líder do campeonato, respetivamente -, mas Rudi Garcia falou apenas sobre o jogo europeu, revelando que já conhece "70% da equipa que vai jogar".

O técnico, de 53 anos, realçou que os seus jogadores, para vencerem, vão ter de criar "oportunidades para marcar", ser "combativos", "trabalhadores", fortes na "marcação" e nos "duelos individuais", argumentando que os erros defensivos cometidos no jogo com o Estrasburgo (3-3), para o campeonato, não se ficaram a dever apenas aos defesas.

"Os defesas não estão isentos de culpa, porque cometemos alguns erros individuais. Mas não têm responsabilidade exclusiva. Temos que aprender lições", disse, realçando que "seria um problema" repetir os "erros" cometidos, nomeadamente nas bolas paradas.

Na segunda época em Marselha, depois de ter passado pelo comando do Lille, de França, e da Roma, de Itália, Rudi Garcia comentou também a estreia de Mitroglou no último fim de semana, e, logo com o golo que deu o empate, esperando que o conhecimento do avançado ex-Benfica sobre o Vitória de Guimarães possa ajudar.

"Ele tem de aprender as particularidades dos defesas do futebol francês. Comete muitas faltas, porque não sabe como os defesas se comportam. Conhece bem os adversários do campeonato português, o que pode ser interessante para amanhã [quinta-feira]", considerou.

O Marselha, terceiro classificado do Grupo I, com três pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quarto, com um, pelas 18h00 de quinta-feira, no estádio Vélodrome, em jogo que será arbitrado por de Stefan Johannesson, da Suécia.