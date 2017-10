Rolando sobre Mitroglou: "Ele é meio tímido, eu um pouco menos"

O encontro entre Marselha e Vitória de Guimarães para as 18h00 de quinta-feira

O central português Rolando, atualmente no Marselha, da liga francesa de futebol, antecipou esta quarta-feira um jogo "especial" frente ao Vitória de Guimarães, na terceira jornada da Liga Europa, equipa da qual guarda "boas recordações".

A jogar pela terceira época no emblema do sul de França, o defesa, de 32 anos, mostrou-se preparado para um jogo "diferente", frente a "uma bela equipa".

Ao serviço do FC Porto, Rolando marcou aos vitorianos um golo na final da Taça de Portugal de 2010/11 - os dragões venceram por 6-2 - e os dois que valeram aos azuis e brancos a 18.ª Supertaça, em 2011/12 (2-1).

"Jogar contra uma equipa portuguesa é sempre especial, uma equipa do meu país. [O Vitória] fez uma época muito boa na temporada passada, ao terminar em quarto lugar", disse Rolando, na conferência de antevisão ao desafio agendado para as 18h00 de quinta-feira, ao lado do seu treinador, Rudi Garcia.

O internacional pela seleção lusa em 19 ocasiões assumiu que o Marselha conhece bem os vimaranenses, apesar de o técnico francês lhe ter perguntado "algumas coisinhas" por conhecer o opositor um "bocadinho" melhor, até pelas lembranças que guarda, a "nível pessoal" e "coletivo", e disse ainda que a turma de Pedro Martins mostrou a sua "força" na época passada.

"No ano passado, tinham um ataque muito forte e extremos velozes, que jogam muito bem. Provaram como equipa que podem estar ao mais alto nível e parabéns a eles pelo campeonato que fizeram e por estarem na Liga Europa", comentou.

Rolando falou ainda sobre a adaptação do Mitroglou, ponta de lança ex-Benfica que se estreou pelo Marselha no domingo e marcou o golo que valeu ao quarto classificado do campeonato gaulês um empate 3-3 na casa do Estrasburgo, referindo que, neste momento, o "importante" é o jogador grego ficar "bem enquadrado" com o clube.

"A adaptação, até agora, tem sido boa. Ele fez um jogo, um golo. É o que esperamos dele. Ele é meio tímido, eu um pouco menos. Falamos, de vez em quando, sobre a adaptação dele e sobre as coisas importantes aqui. Depois, teremos tempo para brincar sobre [eu ter jogado no FC Porto e ele no Benfica]", explicou.

O Marselha, terceiro classificado do grupo I com três pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quarto com um, pelas 18h00 de quinta-feira, no estádio Vélodrome, em jogo que será arbitrado pelo sueco Stefan Johannesson.