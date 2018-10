"O Sporting é muito forte e mesmo comparando com o Arsenal..."

Vyacheslav Sharpar, experiente jogador do Vorskla Poltava, fez a antevisão ao jogo com o Sporting.

Vyacheslav Sharpar, jogador do Vorskla Poltava, fez a antevisão ao jogo com o Sporting, da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa e conta com o apoio dos adeptos como grande trunfo. "Havia problemas para poder jogar no nosso estádio com os nossos adeptos, por isso estou muito contente. Acho que vai estar cheio. Quatro vitórias seguidas na liga dão força, mais motivação. Por isso esperamos fazer um bom jogo, mas não podemos comparar a liga ucraniana com a Liga Europa. O Sporting é muito forte, vi alguns jogos, e mesmo comparando com Arsenal tenho dúvidas de quem pode ganhar. O Sporting tem Nani, Acuña, Raphinha, Montero...", apontou.

Sharpar espera que a equipa ultrapasse a inexperiência que ainda evidencia. "Os mais novos normalmente têm stress, fora com o Arsenal, mas também em casa. O mais importante é deixarem isso de lado e acreditarem no seu talento e esforço. Se quem não tem tanta experiência fica nervoso torna-se complicado para a equipa toda", completou o jogador de 31 anos e que marcou um golo na derrota (4-2) em casa do Arsenal, na primeira ronda.