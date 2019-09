Noite de Liga Europa foi também noite de história

Solksjaer, treinador dos red devils, promoveu uma minirrevolução no onze, apostando em vários jovens, e foi do talento do avançado de 17 anos que nasceu o único golo do jogo.

Titular pela primeira vez no Manchester United, Greenwood resolveu a partida com o Astana (1-0). Solksjaer, treinador dos red devils, promoveu uma minirrevolução no onze, apostando em vários jovens, e foi do talento do avançado de 17 anos que nasceu o único golo do jogo.

Com um bom trabalho individual na área dos cazaques, Greenwood marcou pela primeira vez ao serviço da equipa principal e entrou para a história.

Com este tiro certeiro, tornou-se no mais jovem jogador do United a faturar em provas da UEFA. Diogo Dalot fez os 90 minutos e estreou-se esta época pelos ingleses. Refira-se que Partizan e AZ Alkmaar, que jogou com dez desde os 27", empataram (2-2) em Belgrado.

De recordar que também no FC Porto um jovem fez história: Fábio Silva tornou-se o mais jovem jogador dos dragões a estrear-se numa prova europeia.