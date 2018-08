"Não quero dizer quais são as fraquezas do Braga..."

Treinador do Zorya fez a antevisão ao encontro de quinta-feira, em Braga.

O treinador do Zorya, Yuriy Vernidub, disse esta quarta-feira que vai tentar explorar as fragilidades do Braga, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, esperando um jogo "muito intenso".

Na primeira mão, na Ucrânia, registou-se um empate a uma bola, com golos de Ricardo Horta e Oleksandr Karavaiev.

"Amanhã [quinta-feira], o jogo vai ser muito intenso, mas nós estamos preparados para isso. Cada equipa tem as suas fraquezas e pontos frágeis, não quero dizer aqui quais são as do Braga, vamos ver durante o jogo", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico frisou que o golo fora dá vantagem à equipa portuguesa, da qual destacou um "forte espírito coletivo" e alguns jogadores, como Ricardo Horta, Dyego Sousa, Raul Silva e Sequeira.

"Impressionou-me muito a disciplina do Braga, a facilidade com que se desdobra da defesa para o ataque e com que altera o sistema tático durante o jogo", disse.

Já o médio Igor Kharatin disse que a equipa está "impaciente" e "preparada" para o segundo embate com os minhotos e pronta para fazer "um bom jogo".

O jogador de 23 anos destacou Ricardo Horta, o "excelente 'pressing'" do Braga e a sua qualidade técnica e desvalorizou o calendário muito intenso do Zorya nesta fase, com dois jogos por semana.

"O nosso trabalho é este, estamos acostumados a isso e preparámo-nos bem", afirmou.

O jogo entre Braga e Zorya tem início marcado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo macedónio Aleksandar Stavrev.