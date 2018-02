Marselha acusa PSP: "Os últimos entraram com meia hora de jogo"

A vitória do Marselha por 3-0 no jogo da primeira mão em França garantiu a qualificação da equipa para os oitavos de final da Liga Europa,

O Marselha repudiou, através de um comunicado, o "tratamento inadmissível" prestado aos adeptos do clube francês em Braga, no jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa Segundo o clube, as forças policiais portuguesas "bloquearam os adeptos do Marselha à entrada do estádio, retardando a entrada no recinto de muitos dos 287 que viajaram de França".

"Os adeptos apresentaram-se no estádio 25 minutos antes do início da partida e os últimos autorizados a entrar só o fizeram já com meia hora de jogo decorrido", denunciou o clube francês no comunicado, no qual exprime "indignação pelo tratamento injustificado" dado aos seus adeptos e revela ter solicitado à UEFA que incluísse este "incidente inadmissível" no relatório do jogo.

A vitória do Marselha por 3-0 no jogo da primeira mão em França garantiu a qualificação da equipa para os oitavos de final da Liga Europa, a despeito da derrota por 1-0 desta noite, a primeira em 2018, três dias antes da deslocação ao Parque dos Príncipes para defrontar o PSG, para a Liga francesa.