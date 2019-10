Liga Europa: as contas portuguesas, o drone e outros destaques da jornada

Confira as notas de maior destaque na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O Sporting sofreu para vencer o LASK Linz e bateu os austríacos a muito custo, acabando por ser a única equipa portuguesa com motivos para 'sorrir' na segunda jornada da Liga Europa.

Após a derrota em Eindhoven (3-2), os leões conseguiram somar o primeiro triunfo no grupo D, por 2-1, com Luiz Phellype e Bruno Fernandes a anularem o tento inaugural de Marko Raguz, numa partida em que os austríacos somaram oportunidades atrás de oportunidades para castigar o conjunto de Alvalade.

Os verdes e brancos igualaram o LASK Linz na classificação, ambos com três pontos e a três do líder PSV, que foi a Trondheim golear o Rosenborg, por 4-1, sendo que o internacional português Bruma começou no banco de suplentes dos holandeses e foi lançado na parte final do encontro.

O Vitória de Guimarães, que, teoricamente, tinha a tarefa mais complicada entre as formações lusas, perdeu por 1-0 com o Eintracht Frankfurt, valendo o tento solitário de N'Dicka no primeiro tempo. Os avançados internacionais lusos André Silva e Gonçalo Paciência formaram a dupla de ataque titular dos germânicos.

Os minhotos, com dois desaires, continuam no último lugar de um grupo F liderado pelo Arsenal, que goleou por 4-0 na receção ao Standard Liège, com dois tentos do jovem médio brasileiro Martinelli, um de Joe Willock e outro de Dani Ceballos.

Tal como o Vitória de Guimarães, nem FC Porto nem Sporting de Braga conseguiram vencer nesta segunda ronda da Liga Europa. Os dragões foram à Holanda perder por 2-0 com o Feyenoord, enquanto os bracarenses empataram 2-2 com o Slovan de Bratislava.

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, é agora terceiro colocado no grupo do Braga, com três pontos, após vencer por 1-0 na visita ao Besiktas, que contou com o lateral luso Pedro Rebocho. Com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto de início, valeu aos wolves um golo do ex-portista Willy Boly aos 90+3 minutos.

No grupo J, o Wolfsberger voltou a surpreender, depois de ter goleado o Borussia Monchengladbach na ronda inaugural. Desta feita, os austríacos empataram 1-1 na receção à Roma, comandada pelo português Paulo Fonseca, sendo que as duas equipas parecem bem lançadas para a qualificação, com quatro pontos, mais três do que Basaksehir e 'Gladbach', que também empataram 1-1.

Com o lateral português Diogo Dalot entre os titulares, o Manchester United não desfez o nulo (0-0) na visita a Alkmaar, e tem agora os mesmos quatro pontos do Partizan, que bateu o Astana, por 2-1.

O Ludogorets já soma seis pontos em duas jornadas, tendo vencido o Ferencvaros, por claros 3-0, numa partida em que ficou reduzido a 10 elementos ainda na primeira parte, por expulsão de Dragos Grigore.

O Sevilha, que contou com o português Rony Lopes entre os titulares, bateu o APOEL, por 1-0, e comanda o grupo A, sendo que na outra partida do agrupamento, o Qarabag ganhou por 4-1 na visita ao Dudelange. Este encontro esteve interrompido durante 20 minutos na primeira parte, devido a um drone que sobrevoou o relvado com uma bandeira da Arménia.

O Getafe é o líder do grupo C, com dois triunfos em outros tantos jogos, tendo vencido hoje por 2-1 o Krasnodar, que contou com o médio internacional português Manuel Fernandes nos últimos 20 minutos.

Já o Celtic isolou-se no primeiro posto grupo E, com a vitória por 2-0 sobre os romenos do Cluj, que contaram com os lusos Luís Aurélio e Camora, ao passo que a Lazio conquistou a primeira vitória, dando a volta ao Rennes e vencendo por 2-1.

Os jogos da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa estão agendados para 24 de outubro.