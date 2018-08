Legia Varsóvia eliminado na estreia de Sá Pinto

Ex-Braga ajudou na eliminação do campeão polaco.

O Legia Varsóvia foi eliminado esta quinta-feira na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, ao empatar a duas bolas com o Dudelange, do Luxemburgo, na estreia de Ricardo Sá Pinto no banco do campeão polaco.

O Dudelange chegou aos dois golos de vantagem em 17 minutos, graças à pontaria de Stumpf e do ex-Braga Stélvio. Kante, do Legia, bisou, aos 33' e 86', mas foi insuficiente para impedir a eliminação do Legia.

O português Cafú foi titular no meio-campo às ordens de Sá Pinto.