Da glória de Manuel Fernandes à noite agridoce portuguesa: o resumo da Liga Europa

A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa disputou-se esta quinta-feira.

O Sporting, que venceu no Cazaquistão por 3-1, está bem encaminhado nos 16 avos de final da Liga Europa, mas o Braga tem vida complicada, depois de perder por 3-0 em Marselha.

A nível individual, no plano dos portugueses, o grande destaque vai para Manuel Fernandes, autor de três golos em Nice, que permitiu a reviravolta no marcador do Lokomotiv Moscovo no Allianz Riviera, e ainda para o decisivo golo de Bruma em Nápoles, a encaminhar o Leipzig para a vitória.

Em Astana, o Sporting esperava dificuldades, depois de uma viagem longa e de ter de jogar em piso sintético. Mas não foi tanto assim, sobretudo a partir do intervalo, com os leões a marcarem todos os golos no segundo tempo.

Tomasov, aos sete minutos, colocou o Astana em vantagem e só ao intervalo Jorge Jesus conseguiu retificar o esquema da sua equipa. Em oito minutos apenas, o Sporting colocou um pé nos oitavos de final, com os golos de Bruno Fernandes (48, grande penalidade), Gelson Martins (50) e Doumbia (56).

O Sporting arrisca-se a ficar como a última equipa lusa na prova, pois o Braga foi batido sem discussão no Velódrome. Germain (4' e 69') e Thauvin (74') fizeram o 3-0 favorável aos marselheses, que jogaram com Rolando a titular, na defesa.

O Marselha redime assim, de alguma forma, o futebol gaulês esta semana, depois da derrota do Paris SG na Champions e sobretudo da forma como o Nice deixou escapar uma quase certa vitória caseira sobre o Lokomotiv.

Balotelli, aos 4 e aos 28, aqui de grande penalidade, parecia deixar o Marselha embalado para triunfo fácil. Mas Manuel Fernandes reduziu, aos 45, também de penálti.

Na segunda parte, decisiva foi a expulsão de Coly, aos 67 minutos, a deixar a equipa da casa com um a menos. Carregou o Lokomotiv e Manuel Fernandes brilhou, com decisivos golos aos 69 e 77.

Éder também jogou, pelo Lokomotiv, a partir dos 71, ocupando o lugar de ponta de lança, a ajudar na vaga ofensiva do emblema russo.

Um dos jogos mais aguardados nesta ronda era a receção do Nápoles, líder da Serie A, ao Leipzig, vice-campeão da Bundesliga, ambos caídos da Champions. Não defraudou as expectativas, sobretudo pela segunda parte, com quatro golos e reviravolta no marcador (1-3).

Ounas, aos 52, fez o golo do Nápoles e Timo Werner empatou, aos 61. O momento de glória estava guardado para o português Bruma, aos 74, com um golo muito importante, a passe de Poulsen.

Bruma foi substituído, a 11 minutos do fim, e fica com boa parte com os louros do triunfo, apesar de ter assistido de fora ao terceiro dos germânicos no San Paolo, novamente por Werner (90+3'). Do lado do Nápoles, Mário Rui entrou aos 54 minutos, então para segurar a vantagem do clube do sul de Itália.

Em Bucareste, evoluiu outro internacional português, Nani, para ver a sua Lázio cair por 1-0 no terreno do Steaua. Viria a sair aos 56 minutos, sem ter conseguido ajudar a equipa, que perdia desde os 29 minutos.

Já o Lyon de Anthony Lopes superiorizou-se ao Villarreal, por 3-1.

André Simões, do AEK,, esteve na receção e empate dos gregos ao Dínamo de Kiev (1-1). Quanto a André Silva, foi suplente utilizado na visita do AC Milan ao campo dos búlgaros do Ludogorets. Entrou aos 65 minutos, logo a seguir aos milaneses fazerem o 2-0.

Os golos foram assinados por Cutrone (45'), Ricardo Rodriguez (65') e Borini (90+2').

A nível de favoritos para a vitória final, assinala-se o robusto 4-1 do Atlético de Madrid em Copenhaga e a vitória do Dortmund sobre a Atalanta, por 3-2, com reviravolta e golo no último minuto, do reforço de inverno Batshuayi.