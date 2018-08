Braga empata com o Zorya e está fora da Liga Europa

Empate a duas bolas serviu aos ucranianos, que vão agora jogar com o RB Leipzig.

O Braga está fora da Liga Europa. A formação minhota foi eliminada esta quinta-feira da competição depois de empatar a duas bolas na receção aos ucranianos do Zorya (1-1 na primeira mão), que vão disputar um lugar na fase de grupos com os alemães do RB Leipzig.

Os golos só surgiram no segundo tempo. João Novais adiantou os anfitriões com um pontapé de livre direto aos 65 minutos. Pouco depois, aos 70', Rafael Ratão empatou a eliminatória, com Ricardo Horta, aos 73', a deixar o Braga novamente na frente.

Contudo, aos 83', Karavaev fez o 2-2 final, carimbando a eliminação arsenalista.

Portugal passa a contar com o Sporting como único representante na Liga Europa. Os leões já têm lugar garantido na fase de grupos.