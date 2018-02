Autoridades espanholas atualizam feridos e detidos após confrontos de Bilbau

Quatro pessoas ficaram feridas nos confrontos entre adeptos do Atlético de Bilbau e do Spartak de Moscovo, antes do jogo da Liga Europa de futebol, ensombrado pela morte de um agente policial.

Quatro pessoas ficaram feridas nos confrontos entre adeptos do Atlético de Bilbau e do Spartak de Moscovo, antes do jogo da Liga Europa de futebol, ensombrado pela morte de um agente policial, anunciaram as autoridades espanholas.

Os confrontos ocorridos na quinta-feira, antes do início do encontro da segunda mão dos 16 avos de final (vitória do Spartak por 2-1, mas qualificação do Atlético Bilbau), provocaram também ferimentos ligeiros em outros cinco polícias e levaram à detenção de nove pessoas.

Um polícia da Ertzaintza (corpo de polícia basca), de 51 anos, que integrava o dispositivo de segurança do encontro, sofreu um enfarte na altura em que decorriam os confrontos, tendo sido transportado para o hospital de Basurto, onde viria a falecer.

A UEFA condenou logo na quinta-feira os incidentes e lamentou a morte do agente policial, sendo hoje seguida pela FIFA, que, no entanto, mantém "total confiança nos acordos estabelecidos com as autoridades russas" com vista a assegurar as condições de segurança no Mundial2018.

A Liga espanhola também pediu que seja observado um minuto de silêncio em todos os jogos que se disputem no próximo fim de semana, em memória do agente do corpo de polícia basca falecido na quinta-feira.