Insólito: Ferrán deu empate ao Barça, mas com camisola sem patrocínio e emblema

Reforço regressou para a segunda parte com um equipamento diferente, antes de deixar o resultado na mesma na marca dos onze metros

O Barcelona está a viver uma época estranha, com irregularidade exibicional, mais derrotas do que é costume e ausência da Liga dos Campeões. No regresso à segunda prova de clubes europeus, a tendência manteve-se, com algo de muito anormal a acontecer aos blaugrana.

Depois de sofreram um golo por parte do Nápoles e partirem para o intervalo em desvantagem, o Barcelona conseguiu os serviços mínimos ao empatar no segundo tempo. Ferrán Torres, um dos mais perdulários, marcou de grande penalidade, mas, depois do jogo, percebeu-se algo que não é nada comum: o antigo jogador do City tinha vindo com uma camisola diferente, sem patrocínio e sem emblema.

O extremo levava a publicidade mais visível, da Rakuten, no centro da camisola, e mais nada, depois de um primeiro tempo em que o único dado anormal foram as várias chances desperdiçadas...