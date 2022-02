Guerreiro marcou, mas o Rangers fez a festa: o resumo da noite de Liga Europa

Jogos da primeira mão do play-off da competição, realizados esta quinta-feira.

O FC Porto colocou-se em vantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, depois do 2-1 desta quinta-feira sobre a Lázio, equipa que se mostrou no estádio do Dragão adversário ao alcance. Mais complicada está a tarefa do Braga, derrotado na Moldávia pelo Sheriff por 2-0, um resultado que não parece fácil de virar na próxima semana, no jogo a disputar no Minho.

Raphael Guerreiro marcou na derrota caseira do Borrussia Dortmund ante o Rangers, por 4-2, André Silva ficou em branco no empate do Leipzig ante a Real Sociedad.

Chamados a jogo durante a partida, para contenção, Mário Rui esteve no empate do Nápoles em Barcelona, 1-1, e William Carvalho na vitória do Bétis em São Petersburgo, por 3-2.

Nota positiva ainda para o treinador Pedro Martins, que levou o seu Olympiacos a uma derrota tangencial por 2-1 em Bérgamo, perante a poderosa Atalanta.

No estádio do Dragão, o herói da noite foi o espanhol Toni Martinez, autor de ambos os golos dos vice-campeões nacionais, aos 37 e 49 minutos. Nas duas ocasiões, a passe de João Mário e com excelente trabalho de ponta de lança.

Mais cedo, os romanos, que não puderam contar com Immobile, tinham-se adiantado através do golo de Mattia Zaccagni, aos 23.

Em Tiraspol, a legião estrangeira do Sheriff - nem um moldavo a titular - superou bem o Braga, com um golo em cada tempo.

De grande penalidade, o luxemburguês Sébastien Thill, abriu a contagem aos 43 minutos, de penálti, e o maliano Adama Traoré apontou o 2-0, aos 83.

Em jornada de resultados tendencialmente equilibrados, sem que ninguém ganhasse por mais de dois de diferença, a nota de destaque vai para o 4-2 do Rangers em Dortmund.

Depois de afastado da Liga dos Campeões pelo Sporting, a equipa germânica, destacada segunda na Bundesliga, fica assim bem perto de ficar fora da Liga Europa, ante o adversário de Glasgow.

Raphael Guerreiro foi um dos elementos mais inconformados, assistindo o inglês Bellingham aos 51 minutos, para depois marcar aos 82.

Dia muito proveitoso para os dois emblemas andaluzes na competição, com o Bétis a arrancar uma excelente vitória na casa do Zenit, por 3-2, enquanto o Sevilha superou o Dinamo de Zagreb, por 3-1.

Os atuais segundo e terceiros da Liga espanhola são apontados a candidatos ao triunfo final, em contas em que ainda 'entra' também o FC Barcelona, apesar do empate cedido em casa face ao Nápoles (1-1).

A Espanha tem outra equipa bem orientada para a fase seguinte da prova - a Real Sociedad, que empatou 2-2 no terreno do Leipzig.

A segunda mão disputa-se na quinta-feira da próxima semana, com os vencedores a avançarem para os oitavos de final, onde já estão os vencedores da fase de grupos da Liga Europa.