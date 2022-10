Guarda-redes do Omonia nas nuvens por jogar em Old Trafford: "Sonhava com isto"

Francis Uzoho é adepto do Manchester United e cumpriu um sonho ao jogar em Old Trafford. O Omonia perdeu 1-0, mas o nigeriano fez uma boa exibição e deixou o relvado feliz.

Francis Uzoho jogou, na quinta-feira, em Old Trafford e cumpriu um sonho, como admitiu na flash interview após o jogo que terminou com a vitória do Manchester United, por 1-0. O guarda-redes do Omonia é um adepto confesso dos red devils e teve a oportunidade de defrontar alguns jogadores que admira.

Apesar da derrota, mostrou-se muito sorridente após o apito final, até porque, aliado ao sonho realizado, realizou uma exibição a bom nível - só não travou o remate de McTominay, aos 90+3'.

"Eu não estou desapontado (risos), porque fizemos um bom jogo. Preferia pelo menos um ponto, mas estou contente, não é fácil jogar neste estádio, com grandes jogadores. É um sonho tornado realidade para mim, eu sonhava jogar aqui há muito tempo. Quando vi o sorteio e imaginei que podia jogar em Old Trafford, quis jogar. Rezei a Deus para ter uma oportunidade para jogar e tive", referiu em declarações à televisão britânica BT Sport.

"A minha melhor exibição? Indiscutivelmente, sim (risos). Penso que sim. Estou orgulhoso dos meus colegas, não é só um trabalho meu, demos tudo em campo e estou contente com a minha exibição", apontou o internacional nigeriano, de 23 anos