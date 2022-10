Karel Geraerts, treinador do Union Saint-Gilloise

Redação com Lusa

Declarações de Karel Geraerts, treinador do Union Saint-Gilloise, após a vitória por 2-1 no terreno do Braga.

Vitória mágica: "Este cenário ajuda a reforçar a dimensão da vitória, é um excelente resultado, ganhar no final tem sempre um sabor especial, esta vitória é mágica. Fizemos uma primeira parte boa, temos de destacar que defrontámos uma excelente equipa do Braga, com jogadores muito rápidos e habilidosos. Tivemos algumas chances, não concretizámos, infelizmente, depois do Braga ter marcado quando nós reagimos."

Apuramento para os oitavos de final quase alcançado? "Vamos continuar na nossa humildade. Temos nove pontos, mas vamos pensar jogo a jogo. O próximo é contra o Braga em casa, vamos sempre com a mentalidade de ganhar e depois vamos ver em que lugar ficamos."

Cansaço do Braga nos últimos 30 minutos? "A nossa equipa esteve bem durante grande parte do jogo, há muitos jogos que são resolvidos nas partes finais. Após o 1-0 começámos a crescer, o Braga recuou no terreno e tinha legitimidade para isso, nós atacámos e fomos a equipa que procurou vencer o jogo. Esta vitória é justa."

O Braga continua favorito? "Não acho que haja grande relevância nisso, quero que a minha equipa jogue sempre para vencer. O Braga é um grande clube, tem uma grande história, são segundos no campeonato e só tinham perdido com o FC Porto, são uma muito boa equipa e é favorito por causa disto. Seguramente vamos tentar manter esta dinâmica, somos competidores, vamos continuar com a mesma ambição das últimas épocas. Há duas épocas ganhámos a II Liga belga e na última quase fomos campeões [da I]."