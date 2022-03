Frankfurt-Bétis; Rui Silva titular e William Carvalho suplente

William Carvalho, convocado por Fernando Santos para o play off de acesso ao Mundial'2022, começa no banco da equipa de Sevilha.

Já são conhecidos os onzes titulares de Eintracht Frankfurt e Bétis para o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que se vai disputar na Commerzbank Arena, a partir das 20h00.

Oliver Glasner, técnico do conjunto alemão, escolheu Kevin Trapp, Tuta, Martin Hinteregger, Evan N"Dicka, Ansgar Knauff, Kristijan Jakic, Djibril Sow, Filip Kostic, Jesper Lindstrom, Santos Borré e Daichi Kamada.

Já Manuel Pellegrini, treinador dos heliopolitanos, escalou o português Rui Silva, juntamente com Youssouf Sabaly, Germán Pezzella, Marc Bartra, Juan Miranda, Guido Rodríguez, Sergio Canales, Joaquin, Nabil Fekir, Aitor Ruibal e Willian José. William Carvalho está no banco de suplentes.

No jogo da primeira mão, no Benito Villamarín, o Frankfurt venceu por 2-1, com golos do sérvio Filip Kostic aos 14 minutos e do japonês Daichi Kamada aos 32. Nabil Fekir, internacional francês, apontou, aos 30, o golo dos verdiblancos.