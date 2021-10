Fenerbahce, de Vítor Pereira, continua sem vencer na Liga Europa

Formação turca empatou (2-2) na receção à formação belga do Antuérpia, que começou a vencer e esteve, depois, a perder

Poucos dias após falhar a liderança isolada na I Liga turca, ao perder com o Trabzonspor, o Fenerbahçe, orientado pelo técnico Vítor Pereira, continua sem vencer no Grupo D da Liga Europa, tendo empatado a dois golos na receção ao Antuérpia.

Apesar dos dois golos de Enner Valencia, marcados aos 21 e 45 minutos (operou a reviravolta no marcador), os turcos sofreram tentos de Mbwana Samatta, logo aos 2 minutos, e de Pieter Gerkens, aos 62, anulando a vantagem do Fenerbahçe no marcador.

A formação turca de Vítor Pereira está, atualmente, no terceiro lugar do grupo D, com dois pontos somados, atrás de Olympiacos (seis), orientado pelo compatriota Pedro Martins e do Eintracht Frankfurt (quatro), estes com menos um jogo.