Fenerbahçe, de Vítor Pereira, apura-se para os grupos da Liga Europa

Vítor Pereira, treinador português que está livre no mercado

Equipa turca, treinada pelo técnico português, bateu a turma finlandesa do HJK, fora de casa, por 5-2

O regresso ao Fenerbahçe está a correr bem a Vítor Pereira. Ao quarto jogo, conseguiu a quarta vitória, desta vez diante do HJK, por 5-2, e o consequente apuramento para a fase de grupos da próxima Liga Europa.

Depois do triunfo por 1-0 em casa, na primeira mão, a turma do português entrou forte em solo finlandês, marcando dois golos de rajada nos primeiros 15 minutos.

Enner Valencia foi o autor dos dois golos e marcou ainda mais um, já depois do HJK ter reduzido o marcador. Perto do final, houve mais três golos, dois deles marcados nos descontos pela equipa do Fenerbahçe.

Recorde-se que, na primeira passagem pelo Fenerbahçe, Vítor Pereira ficou-se pelos oitavos de final da Liga Europa, sendo, na altura, eliminado pelo Braga de Paulo Fonseca.