FC Porto apura-se para os oitavos da Liga Europa

FC Porto empata com a Lázio e apura-se para os oitavos da Liga Europa

O FC Porto apurou-se, pela terceira vez, para os oitavos de final da Liga Europa, ao empatar 2-2 na visita à Lázio, em jogo da segunda mão do play-off da competição, em Roma.

Depois do triunfo por 2-1 na partida da primeira mão, no Estádio do Dragão, os azuis e brancos estiveram em desvantagem, com um golo de Ciro Immobile, aos 19 minutos, mas o iraniano Mehdi Taremi, aos 31, de grande penalidade, e o colombiano Matheus Uribe, aos 68, deram a volta ao marcador, de nada valendo o golo de Danilo Cataldi, que repôs a igualdade para os romanos, aos 90+5.

Na sua sexta presença na Liga Europa, o FC Porto repete os oitavos de 2010/11 e 2013/14, sendo que na primeira ocasião venceu o troféu (1-0 ao Sporting de Braga, na final) e na segunda "caiu" nos "quartos", perante o Sevilha.