Fábio Vieira foi titular na vitória do Arsenal para a Liga Europa

Triunfo por um golo sem resposta frente ao PSV.

O Arsenal venceu esta quinta-feira o PSV, por um golo sem resposta, num jogo em atraso da segunda ronda do Grupo A da Liga Europa.

O português Fábio Vieira foi titular na formação orientada por Mikel Arteta, tendo sido substituído ao minuto 67, pouco antes de Granit Xhaka ter feito o único golo do jogo (71).

Com este resultado, o Arsenal cimenta a liderança do grupo, com 12 pontos, mais cinco do que o PSV, e tem garantida a continuidade na prova. O Bodo/Glimt é terceiro, com quatro, enquanto Zurique ainda está a zeros.

O resultado impede os Países Baixos de somar pontos para o Ranking da UEFA, no qual Portugal procura recuperar o sexto posto.