Equipas portuguesas com árbitros inéditos na terceira jornada da Liga Europa

Um montenegrino no FC Porto-Rangers, um belga no Sporting-Rosenborg, um espanhol na visita do Braga a Istambul, e um holandês, em Londres, onde o Vitória de Guimarães joga com o Arsenal.

FC Porto, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães vão ter na quinta-feira equipas de arbitragem inéditas na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, segundo as nomeações divulgadas esta segunda-feira pela UEFA.

No Grupo G, o FC Porto recebe na quinta-feira (17h55) os escoceses do Rangers, numa partida que será arbitrada pelo montenegrino Nikola Dabanovic, que nunca encontrou os dragões, embora tenha dirigido na época passada a visita do Sporting ao Vorskla Poltava, da Ucrânia.

Os leões, integrados no Grupo D, jogam na quinta-feira, às 20h00, em casa, com os noruegueses do Rosenborg, com o belga Lawrence Visser a dirigir pela primeira vez um encontro com uma equipa portuguesa.

No Grupo K, o Braga vai visitar Istambul, onde defronta o Besiktas, num encontro marcado para as 17h55 e com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández, que também se estreia em encontros de equipas portuguesas.

Em Londres, o Vitória de Guimarães defronta, às 20h00, o Arsenal, no Emirates Stadium, em jogo do Grupo F, que terá arbitragem do holandês Serdar Gozubuyuk, que por apenas uma vez esteve em jogos de equipas portuguesas, quando, em 2017/18, esteve na derrota do Braga em Marselha.