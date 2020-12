Empate em jogo louco dá qualificação ao Tottenham de José Mourinho

Equipa londrina empatou (3-3) com o LASK, mas assegurou presença nos 16 avos de final da Liga Europa.

Braga, Tottenham e mais seis equipas garantiram esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, na primeira metade de jogos da quinta jornada.

Além dos minhotos e da equipa de José Mourinho, Villarreal, Lille, Milan, Antuérpia, Dínamo Zagreb e Estrela Vermelha também asseguraram a continuidade na competição, juntando-se a Roma, Arsenal, Leicester City e Hoffenheim, que já tinha alcançado a qualificação na ronda anterior.

Em Atenas, mesmo necessitando apenas do empate, o Braga voltou a bater o AEK, desta vez por 4-2, com golos de Vítor Tormena (sete minutos), Ricardo Esgaio (nove), Ricardo Horta (45) e Galeno (83). Pelo meio, o português Nélson Oliveira (31) e Vasilantonopoulos (89) marcaram para a equipa helénica, que ficou eliminada.

Além do apuramento, a equipa de Carlos Carvalhal igualou o Leicester City no topo do grupo G, com 10 pontos, e vai para a última ronda com a possibilidade de vencer o agrupamento, que poderá trazer vantagem no sorteio dos 16 avos de final.

Os ingleses, com várias ausências, por opção, e com o regresso do internacional português Ricardo Pereira, que já não atuava desde março, devido a lesão grave, foi à Ucrânia perder com o Zorya, por 1-0. O iraniano Sayyadmanesh fez o único golo da partida, aos 84 minutos.

Tal como o Braga, o Tottenham, de Mourinho, também só necessitava do empate para garantir a qualificação e assim aconteceu na Áustria, perante o LASK Linz (3-3), equipa que impediu o Sporting de chegar à fase de grupos.

Num encontro com várias alterações no marcador, o galês Bale, de penálti, aos 45+2 minutos, o coreano Son, aos 56, e Dele Alli, aos 87, também de grande penalidade, fizeram os golos dos "spurs", enquanto Michorl, aos 42, o alemão Eggstein, aos 84, e o francês Karamoko, aos 90+3, marcaram para a equipa a casa.

O grupo J ficou igualmente fechado, com o Antuérpia, com a ajuda de Buta na segunda parte, a vencer na Bélgica o Ludogorets, por 3-1, e juntar-se ao Tottenham na qualificação.

Com três portugueses no onze (Tiago Djaló, José Fonte e Xeka), o Lille venceu em casa o Sparta Praga, por 2-1, com um "bis" do turco Yilmaz, e assegurou a passagem no Grupo H, assim como o Milan, que bateu em San Siro o Celtic, por 4-2, com Diogo Dalot a titular.

O Dínamo Zagreb foi à Holanda buscar a qualificação, com um triunfo por 2-0 sobre o Feyenoord, que contou com o médio João Carlos Teixeira na segunda parte.

Com uma vitória na Turquia sobre o Sivasspor, por 1-0, o Villarreal também segue na prova, assim como o Estrela Vermelha, que empatou a zero na Sérvia com o Hoffenheim.