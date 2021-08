Emoções da Liga Europa levam treinador do Antuérpia à sala de imprensa sem roupa

Brian Priske, treinador do Antuérpia

Uma promessa feita e cumprida por Brian Priske.

Foi uma eliminatória empolgante aquela que colocou frente a frente Antuérpia, da Bélgica, e Omonia, de Chipre, no play-off da Liga Europa. O representante belga seguiu em frente após o desempate por grandes penalidades, depois do triunfo por 2-0 no tempo regulamentar (tinha perdido 4-2 na primeira mão).

Brian Priske, treinador do Antuérpia, era, portanto, um técnico feliz após o duelo e teve de cumprir uma promessa que tinha feito antes do jogo: deslocar-se à conferência de imprensa sem roupa. Assim o fez, conforme demonstram as imagens. Ou melhor, levou uma toalha.