Em Granada, Lille e Milão também se festejou apuramento em português

Benfica, Braga e Tottenham, de José Mourinho, qualificaram-se para os 16 avos da Liga Europa e juntam-se assim à Roma de Paulo Fonseca e ao Leicester de Ricardo Pereira e ao Arsenal de Cédric.

Benfica e Braga, com duas goleadas, asseguraram esta quinta-feira a continuidade na Liga Europa, numa quinta jornada em que mais 12 equipas garantiram a qualificação para os 16 avos de final.

Já depois do Braga ter vencido em Atenas o AEK, por 4-2, o Benfica recebeu e bateu o Lech Poznan, por 4-0, e carimbou a passagem à próxima fase, com as duas equipas portuguesas a chegarem à última ronda com a possibilidade de conquistarem os respetivos grupos.

Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Granada, PSV Eindhoven, Antuérpia, Tottenham, Lille, Milan, Villarreal, Dínamo Zagreb e Estrela Vermelha são as outras equipas que seguem em frente.

Deste lote de apurados destaque para as três equipas que têm jogadores portugueses. O Granada tem no plantel os guarda-redes Rui Silva e João Costa e o central Domingos Duarte, o Lille conta com o contributo de Tiago Djaló, José Fonte, Renato Sanches e Xeka e o Milan tem Diogo Dalot e Rafael Leão, que se encontra lesionado.

A Roma, de Paulo Fonseca, o Arsenal, de Cédric Soares, o Leicester, que contou com Ricardo Pereira, de regresso após quase nove meses de ausência da competição, e o Hoffenheim já tinham alcançado o apuramento na última ronda.

Com o guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte no onze, o Granada foi derrotado em casa pelo PSV Eindhoven, resultado que permitiu o apuramento das duas equipas no grupo E, já que o PAOK Salónica foi derrotado no campo do Omonia, por 2-1, com Kiko e Vítor Gomes a titulares no emblema cipriota.

Com Diogo Dalot no onze, o Milan recebeu e goleou o Celtic, por 4-2, depois de ter estado a perder por 2-0, enquanto o Lille, que contou com Tiago Djaló, José Fonte e Xeka na equipa inicial, venceu o Sparta de Praga, por 2-1. Na última jornada, na próxima quinta-feira, a equipa francesa, que lidera o grupo H, com 11 pontos, joga em Glasgow, com o Celtic, enquanto o Milan, que está no segundo, lugar, com 10 pontos, viaja até à capital da República Checa para defrontar o Sparta de Praga.

Para confirmar o apuramento para os '16 avos, o Bayer Leverkusen foi vencer a Nice, por 3-2, e o Slavia Praga bateu em casa, por 3-0, os israelitas do Hapoel Beer Sheva, que contaram com o internacional português Josué na equipa inicial.

Já apurada, a Roma, de Paulo Fonseca, bateu na capital italiana, os suíços do Young Boys, por 3-1, enquanto o Arsenal, também com passagem assegurada, venceu em Londres o Rapid Viena, por 4-1, com Cédric Soares de início.

O grupo F só ficará decidido na última ronda, com Nápoles, Real Sociedad e AZ Alkmaar a lutarem pelo apuramento. Os italianos, com Mário Rui a ser lançado na segunda parte, empataram na Holanda (1-1), enquanto os bascos alcançaram também uma igualdade (2-2) na receção ao Rijeka, já eliminado.