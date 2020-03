Eliminatória entre Inter e Getafe decidida em jogo único? É uma possibilidade

Diretor geral do Getafe falou aos jornalistas depois de conhecida a decisão da UEFA de adiar a partida

Solução: "Existe a possibilidade de se disputar um jogo único em campo neutro. De acordo com o progresso do campeonato. É uma das opções a ser considerada. A decisão que a UEFA tomar será a acertada. Estamos à espera que a UEFA nos comunique uma solução, mas queremos agradecer a ajuda, por ter compreendido as circunstâncias à volta do jogo. Apoiamos a solução que for dada. Não sabemos que se será um jogo ou dois. Estão à procura de um local para jogar, mas é uma solução boa e viável para todos. O facto de se poder encontrar uma solução é favorável para o futebol e para as equipas".

Contacto foi permanente: "Tanto o contacto com o Inter como com a UEFA tem sido diário. Temos estado em contacto permanente. Tivemos sempre conhecimento total do que se passava. É uma iniciativa de bom senso. Todas as partes envolvidas estavam cientes da situação".

Jogadores: "A posição dos jogadores é a de treinar e preparar os jogos. A dos treinadores também. Estiveram à margem da situação institucional e continuará assim".