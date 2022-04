Eintracht Frankfurt vence na visita a Londres e final alemã está bem encaminhada

Kamada apontou o golo da vitória do Eintracht

Redação com Lusa

Gonçalo Paciência não saiu do banco de suplentes alemão

O Eintracht Frankfurt venceu esta quinta-feira por 2-1 na deslocação ao West Ham, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa e, após o triunfo do Leipzig sobre o Rangers, passou a estar tudo bem encaminhado para que a final da prova seja 100% alemã.

Os alemães, carrascos do Barcelona na prova, entraram fulgurantes e, logo no primeiro minuto, chegaram ao golo no London Stadium, apontado por Ansgar Knauff.

O West Ham não tardou em reagir e criar perigo, dando clara ideia de que estava ali para outro resultado e, aos 21, chegou ao empate, com o golo de Michail Antonio.

A segunda parte manteve a mesma toada de ataque lançado das duas equipas e o golo surgiu aos 54 minutos, através do capitão Kamada, que colocou de novo o Eintracht na liderança.

Aos 69 minutos, chegou a pensar-se no empate, num lance em que Trapp estava batido, com o remate de Saïd Benrahma a passar rente ao poste.

Apesar da evidente vantagem do Eintracht Frankfurt, está tudo em aberto para o jogo da segunda mão, a disputar em 5 de maio, às 20h.