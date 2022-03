Duas boas notícias para Peter Bosz na antevéspera do duelo com o FC Porto

Defesas Denayer e Dubois treinaram sem limitações e entram nas opções para o Dragão.

Peter Bosz, treinador do Lyon, recebeu duas boas notícias no treino desta segunda-feira, antevéspera do embate entre os franceses e o FC Porto: Léo Dubois e Jason Denayer estão recuperados dos problemas físicos que os afastaram do jogo de sexta-feira, frente ao Lorient, e treinaram sem qualquer tipo de limitações.

Como tal, o lateral-direito francês e o central belga deverão seguir viagem para a Invicta e, se o técnico holandês assim entender, poderão ser utilizados no Estádio do Dragão, palco do encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

De referir, ainda, que a comitiva do Lyon viaja para Portugal esta quinta-feira e a conferência de Imprensa de antevisão de Bosz terá lugar no Dragão.