Deniz Aytekin apita Lázio-FC Porto e José Sanchéz dirige Braga-Sheriff

Nomeações para as respetivas segundas mãos do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa

O alemão Deniz Aytekin vai ser o árbitro do Lázio-FC Porto, enquanto a receção do Braga ao Sheriff Tiraspol será dirigida pelo espanhol José Maria Sanchéz, em jogos da Liga Europa em futebol, informou, esta terça-feira, a UEFA.

Aytekin, de 43 anos, que já esta época apitou na vitória do Benfica em casa frente ao Dínamo Kiev (2-0), na Liga dos Campeões, estará na quinta-feira no Estádio Olímpico de Roma no jogo dos dragões.

No encontro, Aytekin contará com os também alemães Christian Dietz e Dominik Schaal como árbitros assistentes, enquanto Martin Petersen será o quarto árbitro.

O FC Porto visita a Lázio na segunda mão dos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em jogo com início às 17h45 (18h45 locais), depois de ter vencido os italianos, por 2-1, no embate no Estádio do Dragão.

Em 2019/20, na fase de grupos da Liga Europa, o árbitro alemão esteve na receção do FC Porto ao Feyenoord (3-2), bem como em 2013/14 numa visita ao Atlético de Madrid na Champions (derrota por 2-0).

Em Braga, a partir das 20:00, yambém na segunda mão dos play-offs, em que os arsenalistas tentam reverter uma desvantagem de 2-0, o árbitro José Maria Sanchéz, em estreia com os minhotos, será coadjuvado pelos assistentes Raúl Cabañero e José Naranjo.