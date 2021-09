Dejan Stankovic: "Os meus jogadores foram fenomenais"

Treinador do Estrela Vermelha elogiou o Braga outra vez e falou em motivação e fé

Tal como fizera no lançamento do jogo, Dejan Stankovic desdobrou-se em elogios ao Braga e à sua forma de jogar, para concluir que o Estrela Vermelha teve de fazer um jogo muito bom para alcançar a vitória.

"Eu já tinha dito que este jogo com o Braga ia ser muito difícil e que nos ia obrigar a estar em alerta permanente. Isto porque o adversário tem muita qualidade e, durante o jogo, pode mudar de sistema três, quatro, cinco vezes", analisou o treinador do Estrela Vermelha, que ao longo do jogo não se cansou de andar de um lado para o outro, sempre muito interventivo.

"Preparámos o jogo muito bem, sabíamos que em determinados momentos íamos sofrer, mas depois conseguimos executar o plano delineado quando atacámos. Os meus jogadores foram fenomenais...", realçou Dejan Stankovic, que assim manteve o Estrela Vermelha invicto em casa nos últimos 47 jogos. "Tivemos motivação e fé para acreditar na vitória. Qual é o limite desta equipa? Não sei".