Defesa do Standard e a receita para discutir jogo com Benfica: "Se quisermos..."

Philippe Montanier e Laurent Jans, respetivamente treinador e defesa da formação belga, fizeram a antevisão do embate com as águias.

O treinador do Standard Liége disse esta quinta-feira que gostaria de mostrar a diferença, para melhor, em relação ao jogo da Liga Europa de futebol que fez com o Benfica em Lisboa, que perdeu por 3-0.

"A nossa intenção é deixar a Liga Europa da melhor maneira. No primeiro jogo, houve uma grande diferença e o nosso objetivo é mostrar que reduzimos essa diferença", considerou o treinador Philippe Montanier, na véspera de defrontar o Benfica, em Liège.

Os "encarnados" defrontam na quinta-feira o Standard Liège, em jogo da sexta e última jornada do grupo D da Liga Europa, competição em que o Benfica tem assegurada a passagem aos 16 avos de final.

"Vamos encontrar em casa um adversário de prestígio, queremos estar à altura do nosso oponente e da competição", adiantou o treinador, na antevisão do jogo, no estádio Maurice Dufrasne.

Os belgas ocupam o último lugar do grupo D, com os mesmos três pontos dos polacos do Lech Poznan, que recebem o Rangers, com a equipa escocesa a precisar de fazer melhor do que o Benfica para segurar a liderança.

Na antevisão do encontro esteve também o defesa Laurent Jans, perspetivando dificuldades frente às águias.

"Fiquei contente com o jogo que fizemos com o Rangers [derrota por 3-2], estivemos muito bem e merecíamos mais. Temos de continuar nesse caminho e fazer um jogo igual, se quisermos discutir o encontro com uma equipa como o Benfica", disse o defesa.

O jogo entre Standard Liége e Benfica tem início na quinta-feira às 17h55 (horas de Lisboa), com arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov.