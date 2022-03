Damien da Silva: um portista a vestir a pele do Lyon

Central dos "gones" tem raízes em Vila Nova de Famalicão e prepara-se para defrontar o clube que o pai o influenciou a gostar.

A vila de Oliveira de Santa Maria, com pouco mais de 3400 habitantes, que se intitula como "um dos braços culturais mais fortes de Portugal", verá, quarta-feira, o descendente de um dos seus emigrantes em França subir ao relvado do Dragão para defrontar o FC Porto.

Damien da Silva nasceu em Talence, na região de Bordéus, em 1988, mas boa parte das férias de verão na juventude foram passadas naquela localidade de Vila Nova de Famalicão, onde o progenitor, casado com uma francesa, cultivou uma paixão pelos azuis e brancos.

"O FC Porto é um clube muito especial para mim. O meu pai é um grande adepto do clube", conta o central, de 33 anos, em entrevista ao canal televisivo do Lyon, na qual fala da relação de afetividade que criou com os dragões. "Tenho família que vive numa pequena vila a 25 minuto do Porto. É um jogo especial. Fui adepto [do FC Porto] quando era mais jovem e ainda o sou, mas um pouco menos. Vejo os jogos, mas menos do que antes", garante.

Jogar no estádio da equipa que aprendeu a gostar será, por isso, uma experiência "enorme" para Damien e uma sensação única para o pai. "Penso que o meu pai me vai apoiar, ou seja, será pelo Lyon", brinca o defesa, que chegou esta temporada aos "gones", saído do Rennes. "Atrevo-me a ter essa esperança", brinca.

Mas nem toda a família Silva partilha dos gostos do pai de Damien. Por isso, o jogador sabe que terá um apoio extra na quarta-feira. "Tenho um tio que é do Benfica e outro do Sporting. O meu avô era do Sporting. Quando se discute um pouco é engraçado", explica. "Como o meu pai é adepto do FC Porto, em segui-o. Os meus primos são adeptos do mesmo clube que os pais, portanto, é engraçado. Aqueles que são do Benfica ou do Sporting serão pelo Lyon, de certeza. Ainda mais porque estarei lá", perspetiva.

Por ter nascido na região de Bordéus, foi no clube girondino que fez grande parte da formação. A carreira como profissional arrancou no modesto Chamois Niortais, mas foi sempre a subir. Daí passou para o Châteauroux, seguindo-se o Rouen e Clermont até chegar ao Caen, que lhe proporcionou a estreia na Ligue 1, já com 26 anos. O primeiro jogo na Liga Europa surgiu aos 30 anos, quando se mudou para o Rennes, que também lhe abriu as portas da Liga dos Campeões, com 32 anos.

O topo foi atingido tarde, mas Damien sempre alimentou o sonho de representar o país que viu nascer o pai, depois de ter passado pela seleção sub-19 francesa. E disse-o por mais do que uma vez. "É [um sonho] complicado de alcançar, mas nunca deves desistir. Se tiver de acontecer, então acontecerá e ficarei muito feliz", afirmou, há pouco mais de um ano, em declarações ao jornal "Ouest France".

Volvido esse tempo, o desejo continua por concretizar. Quem sabe se o regresso a Portugal não fará Damien da Silva captar a atenção de Fernando Santos.