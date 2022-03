Anthony Lopes, guarda-redes português do Lyon, foi o escolhido do plantel para fazer a antevisão à receção ao FC Porto, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Reação ao fim de semana? "Não vou falar do campeonato, vou falar da Liga Europa. Temos de nos inspirar no jogo que fizemos no Porto."

Que fazer ainda melhor em relação ao jogo no Porto? "O FC Porto vem aqui para ganhar e tentar virar o resultado, tem a obrigação de ganhar para passar, mas nós também. No início temos de entrar com um estado de espírito como se estivesse 0-0 para podermos seguir em frente."

A irregularidade no campeonato e a regularidade na Liga Europa: "Na Liga Europa não há erros possíveis, é uma competição importante. Estamos num clube com ambição, devemos ter resultados. Estamos a ter melhores resultados na Liga Europa, se soubéssemos a receita teríamos aplicado sempre no campeonato. A passagem aos quartos de final está à nossa mercê, mas temos de trabalhar para lá chegar."

Como vê o adversário que quer evitar a vergonha de ser eliminado? "Eles vão apresentar intensidade no jogo, isso vai ter a sua importância, nunca se deve subestimar o adversário. O FC Porto é um grande clube, conheço bem o FC Porto e não ficarei surpreendido com a intensidade que vão colocar desde o início do jogo. Vão entrar fortes, com seriedade e concentrados."

Como vive a eliminatória a família portista? "Todos sabem que tenho uma ligação com Portugal, sobretudo com o norte do país. Conheço bem o clube. Conheci alguns jogadores, têm experiência e talento. Já joguei com outros clubes portugueses, quando entramos em campo temos de nos abstrair de toda a emoção e de todo o passado e historial."

Perceção de perigo do FC Porto, coletiva e individualmente, e importância do Pepe, que conhece: "Conheço bem o Pepe a nível pessoal e profissional há algum tempo, a sua eventual ausência será importante, mas o plantel tem experiência suficiente para suprir. Quando é titular transmite confiança a estabilidade."