Conhecidos os árbitros dos portugueses na Liga Europa

Davide Massa (Itália) dirige o jogo do FC Porto na Escócia, frente ao Rangers

O árbitro italiano Davide Massa dirige na quinta-feira o jogo Rangers-FC Porto (20:00) e o escocês Kevin Clancy o Rosenborg-Sporting (17:55), da Liga Europa de futebol, informou hoje a UEFA.

Os dragões seguem igualados com o Rangers na segunda posição, com quatro pontos, depois de terem empatado a 1-1 no Estádio do Dragão, num grupo G em que a liderança pertence aos suíços do Young Boys, com seis, e o Feyenoord é quarto, com três.

No grupo D, o Sporting é igualmente segundo, com seis pontos, menos um do que o líder PSV Eindhoven. O Rosenborg, adversário na quinta-feira em Trondheim, é quarto, ainda sem pontos, e o LASK Linz terceiro, com quatro pontos.

Também na quinta-feira, o Sporting de Braga, líder no grupo K, recebe a partir das 20:00 o Besiktas, quarto colocado, sem qualquer ponto, com arbitragem do lituano Gediminas Mazeika.

No mesmo grupo, o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, e que é segundo classificado, recebe os eslovacos do Slovan Bratislava, terceiros.

O Vitória de Guimarães disputa a quarta jornada da Liga Europa um dia mais cedo, na quarta-feira, a partir das 15:50, num jogo em que o árbitro será o turco Halis Özkahya.

Os vimaranenses, que ainda não pontuaram, recebem no Estádio D. Afonso Henriques, o Arsenal, líder do grupo F. Na quinta-feira, no outro jogo do grupo, o Standard Liège recebe o Eintracht Frankfurt.

Ainda na Liga Europa, os árbitros portugueses Tiago Martins e João Pinheiro foram nomeados para os jogos entre o Cluj e o Rennes e entre o Olexandriya e o Saint-Étienne, respetivamente