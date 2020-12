Conhecidos os árbitros dos jogos de Benfica e Braga na Liga Europa

Sérvio dirige a receção das águias ao Lech Poznan; búlgaro vai arbitram o AEK Atenas-Braga.

O sérvio Srdjan Jovanović arbitra na quinta-feira o jogo entre Benfica e os polacos do Lech Poznan, enquanto o búlgaro Georgi Kabakov estará na visita do Braga aos gregos do AEK Atenas, informou a UEFA.

Jovanović, de 34 anos, internacional desde 2015, apitará o jogo no Estádio da Luz, a partir das 20h00, da quinta jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, e terá como árbitros assistentes os compatriotas Uroš Stojković e Milan Mihajlović.

Em Atenas, no jogo do Sporting de Braga frente ao AEK, o árbitro Georgi Kabakov, com insígnias internacionais desde 2013, contará com os assistentes Martin Margaritov e Diyan Valkov, numa partida com início às 17h55 (horas de Lisboa).

As duas equipas portuguesas só dependem de si próprias para selar um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa, precisando para isso de vencer os seus encontros desta quinta ronda.

Um empate servirá a ambos, caso os terceiros classificados dos respetivos grupos não ganhem aos líderes, o Standard Liège ao Rangers, na Escócia, no grupo das águias, e o Zorya ao já apurado Leicester, na Ucrânia, no dos arsenalistas.

Também na Liga Europa, a UEFA indicou o árbitro português João Pinheiro para o jogo entre os espanhóis da Real Sociedade e os croatas do Rijeka, a partir das 20h00 (horas de Lisboa), no Estádio Anoeta, em San Sebastián.