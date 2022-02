Conhecidos os árbitros de FC Porto e Braga para os jogos da Liga Europa

Danny Makkelie, árbitro do polémico Sérvia-Portugal, vai apitar o jogo do Braga

Um deles é bem conhecido (e de má memória) dos portugueses.

Estão conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos de FC Porto e Braga, frente a Lázio e Sheriff, respetivamente, a contar para a primeira mão do play off da Liga Europa.

Se no embate dos "dragões" estará o neerlandês Serdar Gozubuyuk, que nunca apitou um jogo do emblema azul e branco - embora já tenha dirigido em quatro ocasiões jogos de equipas portuguesas, tendo esta temporada estado no triunfo por 2-1 do Santa Clara sobre o Partizan, na Conference League -, no jogo do Braga estará um árbitro bem conhecido, e de má memória, dos portugueses.

Trata-se do também neerlandês Danny Makkelie, o árbitro do polémico jogo entre Sérvia e Portugal, de apuramento para o Mundial'2022, 2-2, que ficou marcado por um golo não validado a Cristiano Ronaldo já no período de compensação, em que a bola ultrapassou a linha de golo, no que seria o terceiro golo dos portugueses, e o árbitro, sem apoio do videoárbitro, nada assinalou.

Serdar Gozubuyuk terá Joost van Zuilen e Johan Balder como assistentes. Jeroen Manschot será o quarto árbitro e no VAR estarão Pol van Boekel e Dennis Higler.

Como assistentes, Danny Makkelie terá Hessel Steegstra e Jan de Vries, o quarto árbitro será Allard Lindhout e no VAR estarão Jochem Kamphuis e Rob Dieperink.