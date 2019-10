Colombianos empatam o FC Porto-Rangers. Young Boys lidera

O FC Porto, que antes tinha vencido o Young Boys (2-1) e perdido com o Feyenoord (2-0), reparte o segundo lugar do grupo com o Rangers

O FC Porto empatou (1-1) na receção aos escoceses do Rangers, em jogo da terceira jornada do Grupo G da Liga Europa, e falhou a possibilidade de se juntar ao Young Boys na liderança.

O avançado colombiano Luis Díaz inaugurou o marcador para o vice-campeão português, aos 36 minutos, mas o Rangers restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, aos 44, por intermédio do também colombiano Alfredo Morelos.

O FC Porto, que antes tinha vencido o Young Boys (2-1) e perdido com o Feyenoord (2-0), reparte o segundo lugar do grupo com o Rangers, ambos com quatro pontos, menos dois do que a equipa suíça, que hoje se impôs por 2-0 na receção aos holandeses, últimos classificados, com três pontos.

Jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto - Rangers, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Luis Díaz, 36 minutos.

1-1, Alfredo Morelos, 44.

FC Porto: Marchesin, Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles, Otávio (Bruno Costa, 60), Danilo, Uribe, Luis Díaz (Nakajima, 63), Zé Luís (Soares, 76) e Marega.

(Suplentes: Diogo Costa, Bruno Costa, Nakajima, Manafá, Mbemba, Soares e Fábio Silva).

Treinador: Sérgio Conceição.

Rangers: Allan McGregor, James Tavernier, Filip Helander, Connor Goldson, Borna Barisic, Steven Davis, Brandon Barker (Sheyi Ojo, 84), Ryan Jack (Scott Arfield, 84), Glen Kamara, Ryan Kent (Ayodele-Aribo, 76) e Alfredo Morelos.

(Suplentes: Wes Foderingham, Jermaine Defoe, Sheyi Ojo, Jon Flanagan, Ayodele-Aribo, Nikola Katic e Scott Arfield).

Treinador: Steven Gerrard.

Árbitro: Nicola Dabanovic (Montenegro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Borna Barisic (15), Ryan Jack (30), Alex Telles (76), Filip Helander (78) e Pepe (83).

Assistência: 31 307 espectadores.