Cédric: "O Benfica é um clube especial para o David Luiz"

Cédric, lateral português do Arsenal, aborda a eliminatória da Liga Europa frente ao Benfica, recordando confrontos e adversários do tempo em que vestiu a camisola do Sporting

"Vai ser um jogo diferente, não é? Vai ser disputado fora dos estádios habituais... Mas tenho a certeza que vamos defrontar uma equipa forte do Benfica. Temos consciência da qualidade que o Benfica possui. Vamo-nos preparar o melhor possível para que possamos conquistar a vitória", disse Cédric, lateral português do Arsenal ao site da UEFA.

Em véspera de defrontar o Benfica, em Roma, nos 16 avos de final da Liga Europa, o português dos gunners recordou outros confrontos. "Os jogos frente ao Benfica sempre foram grandes jogos. Ao longo da minha formação no Sporting, vivi essa rivalidade, tal como pelos seniores. Lembro-me de alguns jogos, houve um em Alvalade no qual o Fredy Montero marcou de cabeça. Foi um jogo especial durante o período em que Leonardo Jardim era o treinador. Contudo, todos os jogos com o Benfica acabam por ser bastante competitivos, são sempre muito disputados. É um clássico", afirmou.

"É sempre especial jogar contra um clube português. Eu sou português, então estou muito familiarizado com as equipas e acompanho-as de perto. Eu vejo o campeonato português, é sempre especial quando jogamos contra uma equipa portuguesa. Neste caso, estamos a falar do Benfica. É uma equipa difícil, há sempre este sentimento, esta rivalidade a empurrar-nos para a vitória sobre o Benfica, o que é normal. Será, é claro, um jogo especial", acrescentou.

O Arsenal-Benfica será também a oportunidade de Cédric perceber melhor a relação de Dabid Luiz, central dos gunners, com o Benfica, primeiro clube que representou na Europa. "O Benfica é um clube especial para o David, e teve um papel importante na sua carreira. Por vezes falamos sobre o campeonato português, como aconteceu recentemente no jogo entre Benfica e Sporting. Ele também é amigo do Ruben Amorim, com quem me dou muito bem, e é o atual treinador do Sporting. Mas tenho certeza que, quando o David entrar em campo, dará tudo o que tem para que possamos vencer. Acima de tudo é um excelente jogador e profissional e é uma honra ser seu companheiro de equipa.

"Não tenho dúvidas de que tanto o Arsenal como o Benfica levam muito a sério esta competição. Estamos cientes do que temos que fazer e para que isso aconteça, temos de vencer os nossos jogos. Essa é a nossa mentalidade e é assim que abordamos esta competição", disse ainda sobre a eliminatória.