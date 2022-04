Camp Nou vai ter muito mais do que cinco mil alemães: veja as imagens

Estádio do Barcelona pintado com muitas camisolas brancas do Eintracht Frankfurt. Quase 30 mil viajaram para a principal cidade da Catalunha nesta última quinta-feira

Xavi, no final do jogo da primeira mão, em Frankfurt, tinha pedido que Camp Nou fosse uma panela de pressão para que o empate a uma bola se transformasse em vitória e passagem. Ora, a menos de uma hora do início do jogo, o estádio do Barcelona está pintado de branco...

Aproximadamente, 30 mil adeptos do Eintracht viajaram para a Catalunha e é bem possível que uma parte importante consiga ter bilhete, tendo em conta as imagens de Camp Nou, com muitos mais fãs visitantes do que é costume.

Nas cogitações dos responsáveis do Barcelona, o cenário suposto seria o de 5000 alemães nas bancadas de Camp Nou, nesta quinta-feira, para a segunda mão dos quartos da Liga Europa.

Camp Nou. A 50 minutos de empezar el partido.



No recuerdo nada igual...



Lo contamos en @carrusel pic.twitter.com/O8UvwSIOUO - Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) April 14, 2022