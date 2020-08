"Bruno Fernandes foi a adição perfeita, é um jogador que nos deixa nervosos"

Poupado com o LASK, o luso volta hoje ao onze do United frente a um rival que teme a sua magia.

Estreante nas andanças dos quartos de final de competições europeias, onde nenhuma equipa dinamarquesa chegava desde 1996/1997, o Copenhaga de Zeca vai tentar dar esta segunda-feira sequência ao conto de fadas que tem vivido na Liga Europa. Os dinamarqueses acreditam que a eliminatória em jogo único, disputado em Colónia, poderá diminuir o fosso em relação ao poderoso Manchester United, mas há um português que é encarado como um sério entrave às suas ambições.

Poupado no último jogo dos red devils, diante do LASK, Bruno Fernandes vai regressar ao seu posto no onze de gala de Ole Solskjaer e foi apontado como perigo número um pelo treinador da equipa dinamarquesa. "Eles jogam com rapidez e melhoraram muito desde a chegada de Bruno Fernandes, que foi a adição perfeita para a equipa. É um jogador que nos deixa nervosos, mas temos de nos manter fiéis à nossa estratégia", afirmou Stale Solbakken.

Satisfeito pela grande reta final de temporada protagonizada pelo United, que coincidiu com a chegada de Bruno Fernandes ao clube, Solskjaer revelou que erguer um troféu enquanto treinador valeria pelos doze conquistados enquanto jogador dos red devils. "Devo o meu sucesso como futebolista a este clube e vencer um troféu enquanto treinador do United será o maior feito da minha carreira", afirmou o técnico do emblema de Manchester. Este reencontra hoje Solbakken, com quem estagiou no princípio da sua carreira já depois de ambos terem jogado 36 vezes juntos na seleção da Noruega.

Refira-se que Diogo Dalot recuperou da mazela que o tinha afastado do jogo com o LASK e viajou para a Alemanha na comitiva do United.