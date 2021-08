Bruno Fernandes é um dos três candidatos a melhor jogador da Liga Europa

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United

Médio português do Manchester United nomeado para o prémio de MVP da edição 2020/21 da competição.

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United, é um dos três candidatos ao prémio de melhor jogador da edição 2020/21 da Liga Europa, prova em que os "red devils" foram finalistas vencidos pelo Villarreal, no desempate por grandes penalidades.

Além do centrocampista luso, o uruguaio Edinson Cavani, também do United, e o espanhol Gerard Moreno, vencedor da competição, são os outros finalistas ao galardão que, a 27 de agosto, dia do sorteio da fase de grupos, será atribuído ao vencedor.

Em relação aos prémios individuais da Champions, há um português candidato a melhor defesa. Veja a lista completa aqui.